Житель белгородского села Новостроевка-Вторая пострадал при атаке ВСУ с дрона

Украинские боевики атаковали с беспилотников два села и поселок в Грайворонском городском округе Белгородской области. В селе Новостроевка-Вторая в результате сброса взрывного устройства с дрона пострадал мужчина. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

Он уточнил, что мужчина получил осколочные ранения лица и предплечья и множественные осколочные ранения ног. Его доставили в областную клиническую больницу в карете скорой помощи. Пострадавшему оказывают всю необходимую помощь.

Атакам также подверглись село Безымено и поселок Совхозный. В Безымене в результате атаки дрона-камикадзе оказалась повреждена крыша коммерческого объекта. В здании также выбило окна. Кроме того, ВСУ дважды атаковали «Газель» — она полностью сгорела.

В Совхозном дрон-камикадзе врезался в надворную постройку в частном домовладении. Произошел взрыв, в доме выбило окна и посекло дверь. Повреждения получил и забор.

Информация о последствиях ударов уточняется. На местах работают представители оперативных служб.

Ранее из-за атаки ВСУ три поселка и три хутора в Белгородской области лишились света.