Шесть белгородских населенных пунктов остались без света из-за атаки ВСУ

Украинские боевики атаковали хутор Мухин в Белгородской области при помощи беспилотника. Они сбросили с дрона боеприпас, загорелась частная летняя дача, где в тот момент никого не было. Никто не пострадал, однако в результате атаки жители шести населенных пунктов лишились света. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
На линии электропередачи зафиксировали повреждения. Без света остались жители хуторов Мухин, Марьино, Панков, поселков Красное, Первомайский, Ленинский. Электроэнергии частично лишились села Вознесеновка и Нежеголь. После согласования с Минобороны энергетики начнут устранять последствия ЧП.
В ночь на 29 мая в Белгородской области ликвидировали семь снарядов РСЗО «Град» и беспилотник, рассказали в Минобороны. Сработали дежурные средства противовоздушной обороны. Незадолго до полуночи в Белгороде и Белгородском районе объявляли ракетную опасность. Она действовала около 15 минут.