Украинские боевики атаковали с помощью беспилотника атаковали автомобиль, припаркованный на стоянке коммерческого объекта в поселке Борисовка в Белгородской области. Об этом в своем Telegram-канале заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.

В результате ЧП пострадал мирный житель — он получил баротравму. Губернатор отметил, что скорая доставила мужчину в областную клиническую больницу.

«Вся необходимая помощь оказывается», — добавил Гладков.

Из-за взрыва повреждения получили две машины. На место ЧП прибыли оперативные службы.

Ранее российские военные установили контроль над селом Вольное в Донецкой Народной Республике. Населенный пункт располагается рядом с границей Днепропетровской области, к западу от Великой Новоселки.

По информации Минобороны, за неделю войска продолжили наступать в зоне спецоперации и нанесли поражение украинским военным.