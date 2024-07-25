Житель белгородского поселка получил ранение из-за удара дрона ВСУ

Губернатор Гладков: под Белгородом от атаки БПЛА пострадал мужчина

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
Фото: Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков/Telegram

Украинские боевики атаковали с помощью беспилотников поселки Октябрьский и Малиновка в Белгородской области. Об этом заявил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

В поселке Октябрьский дрон ударил по автомобилю, в котором находился мирный житель. Мужчина получил баротравму и осколочное ранение левого предплечья, его поместили в больницу в Белгороде.

«Транспортное средство уничтожено и восстановлению не подлежит. Также посечен фасад коммерческого объекта», — указал Гладков.

Он добавил, что в поселке Малиновка БПЛА рухнул неподалеку от социального объекта, в окнах здания выбило стекла.

По данным RT, за последние сутки средства ПВО сбили над территорией Белгородской области 52 беспилотника ВСУ. В ночь на 24 июля военные нейтрализовали три украинских дрона над регионом, сообщила пресс-служба Минобороны.

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