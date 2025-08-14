Жильцов пострадавших домов в Ростове-на-Дону отправят в ПВР на базе школы

Пункт временного размещения для жителей домов, пострадавших от атаки БПЛА, организуют на базе школы номер 50. Об этом сообщил в Telegram-канале глава Ростова-на-Дону Александр Скрябин.

Он добавил, что сейчас здания обследуют, жителей эвакуируют. На месте происшествия ввели режим ЧС.

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что в больницах после атаки находятся 13 человек, из них двое — в тяжелом состоянии. При этом цифры не окончательные и могут корректироваться. Повреждения получили дома на улицах Тельмана и Лермонтовской.

По данным Министерства обороны, силы ПВО за ночь сбили 44 украинских беспилотника, из них семь — над Ростовской областью.