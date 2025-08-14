Силы ПВО за ночь сбили 44 украинских беспилотника над Россией

За ночь силы противовоздушной обороны уничтожили 44 дрона ВСУ над российскими регионами. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

«В течение прошедшей ночи с 20:00 13 августа до 07:00 по московскому времени 14 августа дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 44 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — заявили в ведомстве.

Больше всего беспилотников ликвидировали над Черным морем — 14, также девять дронов сбили над Волгоградской областью, по семь — над Ростовской и Крымом, четыре — над Краснодарским краем, два — над Белгородской областью, один — над Азовским морем.

Утром губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что ВСУ атаковали здание правительства. Оно получило небольшие повреждения. Также глава региона призвал местных жителей соблюдать осторожность и напомнил, что царит сложная обстановка.