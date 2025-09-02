Две многоэтажки в Ростовской области загорелись после атаки дронов ВСУ

В Ростовской области в результате атаки украинских беспилотников получили повреждения и загорелись два многоквартирных дома. Об этом в своем Telegram-канале сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь.

Глава региона отметил, что в Ростове-на-Дону работают силы противовоздушной обороны.

«В результате атаки в микрорайоне Левенцовский повреждены и загорелись верхние этажи двух многоэтажных домов на улице Ткачева и Еременко», — написал он.

Слюсарь добавил, что оперативно-спасательные службы уже выехали на место происшествия.

По предварительной информации, обошлось без пострадавших. Информацию еще уточняют.

Ранее в Краснодарском крае обломки беспилотников повредили несколько жилых домов, обошлось без пострадавших. Как отметили в региональном оперштабе, в трех домах пострадали кровли. В одном из них также выбило остекление на чердаке.