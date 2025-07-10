Жертвой обстрела Шебекина стал мирная жительница

Украинские боевики обстреляли Белгородскую область. В результате удара погибла женщина, заявил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Случилось самое страшное — погиб мирный житель. От полученных ранений женщина скончалась на месте», — подчеркнул он.

Гладков добавил, что еще один мирный житель получил ранения. Мужчину доставили в больницу в тяжелом состоянии с минно-взрывной травмой и осколочными ранениями грудной клетки и брюшной полости.

Из-за атаки обрушилась пристройка частного дома. В другом здании пострадала кровля, выбило окна. Также повреждения получила линия электропередачи. На место ЧП прибыли оперативные службы.

Ранее ВСУ атаковали Белгородскую область с помощью БПЛА. Беспилотники ударили по машине на участке автодороги Шебекино — Белгород. В результате погибли два человека, находившиеся внутри автомобиля: водитель и пассажир. Они скончались на месте, машина сгорела дотла.