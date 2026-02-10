Силовики вычислили офицера ВСУ, отдающего приказы на обстрелы Брянской области

Российские силовые структуры установили офицера ВСУ, который отдает приказы на обстрелы гражданских объектов в Брянской области. Об этом сообщил ТАСС .

По данным агентства, речь идет о командире 107-й реактивной артиллерийской бригады Вооруженных сил Украины полковнике Сергее Савченко. Его подразделение дислоцируется в Сумской области.

Источник уточнил, что именно это подразделение осуществляет ракетные атаки по гражданским объектам на территории Брянской области.

ВСУ регулярно обстреливают приграничные районы. Власти Брянской области не раз сообщали о повреждениях жилых домов и инфраструктуры в результате таких атак.

На днях ВСУ дронами ударили по селу Крапивна. Беспилотники атаковали территорию агропредприятия «Мираторг», пострадал один человек.