Жертвами удара дронов ВСУ стали два жителя Запорожской области

Балицкий: при атаках ВСУ в Запорожской области погибли два жителя, трое ранены

ВСУ атаковали дронами Запорожскую область. В результате погибли и получили ранения мирные жители, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Евгений Балицкий.

«В результате атаки на гражданские транспортные средства пострадал мирный житель села Тарасовка Пологовского района. При транспортировке в лечебное учреждение атака БПЛА повторилась, 22-летний парень погиб», — отметил он.

Также украинские боевики совершили атаку на город Васильевка, здесь ранения получили два человека. Их оперативно доставили в больницу. Состояние одного из пострадавших оценивается как крайне тяжелое.

Балицкий рассказал, что в другом районе Васильевки произошел сброс боеприпаса с БПЛА. Погиб мужчина, еще один мирный житель получил осколочные ранения.

До этого в результате атаки ВСУ на Белгородскую область погибли три человека. Двух пострадавших привезли в медучреждение.