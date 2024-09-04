Двое жителей Шебекинского округа пострадали при обстреле ВСУ

Губернатор Гладков: два человека пострадали при атаке ВСУ в Шебекинском округе

Украинские боевики вновь атаковали Шебекинский городской округ. В результате пострадали двое мирных жителей, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что под обстрел попало село Новая Таволжанка. Скорая увезла в областную клиническую больницу мужчину с минно-взрывной травмой, осколочным ранением лица и женщину с осколочным ранением левой стопы. Медики оказывают всю необходимую помощь пострадавшим.

Гладков добавил, что в результате атаки в двух многоквартирных домах и семи частных жилых зданиях пробило кровли, выбило стекла и повредило фасады. Во дворе еще одного частного дома посечены кровля и ворота гаража.

Глава региона также рассказал, что на трассе Белгород — Шебекино — Волоконовка взрывной волной от FPV-дрона повредило ограждение моста.

В Шебекине в результате обстрела рядом с производственным предприятием повредило административное здание и склады. Осколками посечены три грузовика и одна легковушка.

Накануне двух раненых при обстреле ВСУ в Белгороде мальчиков привезли в московские больницы. По оценкам врачей, дети находятся в тяжелом, но стабильном состоянии.

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