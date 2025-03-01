Жертвами обстрелов украинских боевиков стали три жителя Херсонской области

Сальдо заявил о трех погибших и пяти раненых жителях после атак ВСУ

Украинские боевики нанесли несколько ударов по территории Херсонской области, от которых погибли трое и получили ранения пять мирных жителей. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо .

Он подчеркнул, что самым бесчеловечным эпизодом стала атака на машину, ехавшую по дороге между Новой Маячкой и Обрывками.

«Киевские выродки обстреляли обычный гражданский автомобиль. В результате два человека, включая водителя, погибли на месте. Одна женщина получила сильные ранения», — написал Сальдо.

Губернатор добавил, что украинские боевики нанесли удар по жилому сектору Алешек. От полученных ранений погиб мирный житель. Еще одного мужчину с осколочными ранениями доставили в больницу.

В ходе атак украинских боевиков пострадали жители Новой Каховки, Казачьих Лагерей и Великой Лепетихи. Все они сейчас проходят лечение в медицинских учреждениях. Кроме того, под обстрелами оказались Каховка, Таврийск, Голая Пристань, Малая Лепетиха, Днепрян, Горностаевка и Нижний Рогачик.

В конце января обстрел украинских боевиков оставил семь муниципалитетов Херсонской области без электричества. Губернатор региона Владимир Сальдо подчеркнул, что продолжающиеся атаки не позволили энергетикам выехать на место для проведения ремонта пострадавших объектов.