Обстрел ВСУ оставил без света жителей Херсонской области

Аварийные отключения электроэнергии произошли в семи муниципальных округах и Новокаховском городском округе Херсонской области из-за обстрела украинских боевиков. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в Telegram-канале .

Он подчеркнул, что после переподключения линии электропередачи свет частично вернулся в Скадовском, Чаплынском и Каланчакском округах.

«Без света остаются 92 населенных пункта, семь социально значимых объектов работают на аварийных источниках питания», — написал Сальдо.

Губернатор Херсонской области добавил, что обстрел со стороны украинских боевиков еще продолжается и энергетики не могут провести восстановительные работы. Если позволит обстановка, то специалисты выедут на места в ближайшую пятницу, 31 января.

В минувший вторник, 28 января, в ходе удара украинских боевиков по жилому сектору Каховки погибла местная жительница, еще два человека получили серьезные ранения. Глава округа Павел Филипчук заявил, что пострадавших доставили в больницу. Он добавил, что ВСУ прицельно били именно по жилым домам.