Жертвами обстрела ВСУ стали два жителя курского села Званного

Хинштейн заявил о двух погибших жителях села Званного при обстреле ВСУ

Украинские боевики обстреляли село Званное Глушковского района Курской области. Смертельные ранения получили 59-летняя женщина и 69-летний мужчина. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Хинштейн .

Он добавил, что в зону поражения также попали четыре частных дома и сельская школа, которые получили сильные повреждения. Хинштейн выразил соболезнования родным и близким погибших.

Руководитель региона в очередной раз призвал жителей отказаться от посещения приграничных районов области из-за продолжающейся угрозы обстрелов со стороны Украины.

«Враг жесток и беспощаден. Это по-настоящему бесчеловечные преступления против мирных жителей», — подчеркнул Хинштейн.

Саперы и военные строители из КНДР примут участие в восстановлении приграничных районов Курской области, пострадавших от вторжения украинских боевиков. Об этом заявил секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу по итогам своей поездки в Пхеньян. Он подчеркнул, что решение об отправке специалистов в российский регион принял глава КНДР Ким Чен Ын.