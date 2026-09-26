Жертвами налета дронов ВСУ на Запорожскую область стали три человека

Ночные атаки ВСУ на Запорожскую область привели к гибели трех человек. Еще трое пострадали, сообщил губернатор Евгений Балицкий .

В Пологовском округе при ударе по частному дому погибла женщина 1964 года рождения. В Бердянском округе у села Ивановка при атаке на гражданскую машину погиб мужчина, его личность устанавливают.

В Васильевке дрон атаковал дом. Там погибла женщина 1990 года, а ее 16-летняя дочь получила ранения. У погибшей остались еще двое малолетних детей.

Также в Приморском округе при атаке на автомобили у сел Орловка и Бердянское пострадал мужчина 1994 года. В Михайловском округе под удар попал автомобиль скорой помощи. В Токмакском округе в селе Новогорьевка при атаке на дом ранен мужчина 1969 года.

Всего минувшей ночью силы ПВО сбили 645 дронов ВСУ над российскими регионами.