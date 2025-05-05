Жертвами атаки дронов ВСУ стали два жителя курского села Щеголек

Mash: две женщины погибли при ударе дрона по машине в курском селе Щеголек

Запущенные украинскими боевиками беспилотники ударили по автомобилю Lada Largus в селе Щеголек Беловского района Курской области. В результате атаки от полученных травм на месте скончались две женщины. Об этом сообщил Telegram-канал Mash .

Еще две женщины и один мужчина получили ссадины и ушибы.

Атаку украинских беспилотников подтвердил в Telegram-канале глава Беловского района Курской области Николай Волобуев.

Он обратился к жителям с предупреждением, что запущенные украинскими боевиками беспилотники атаковали автомобильную дорогу между селом Щеголек и деревней Саморядово.

Волобуев призвал людей отказаться от возвращения в населенные пункты серой зоны, пока идет воздушная атака.

Об активизации группировки украинских боевиков в приграничном районе Курской области сообщил Telegram-канал Shot. Авторы заявили о новой попытке ВСУ прорваться на территорию российского региона, чтобы отрезать поселок Теткино в Глушковском районе.

По подсчетам Shot, в атаке задействовали до 250 боевиков и более 15 единиц тяжелой бронетехники. В бой с противником вступили российские военные и пограничники, находящиеся в курском приграничье.