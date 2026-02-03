С 26 января по 1 февраля от атак Вооруженных сил Украины погибли 12 мирных жителей России. Об этом РИА «Новости» сообщил посол по особым поручениям МИД по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

«За минувшую неделю от обстрелов украинских нацистов пострадали 75 мирных жителей: ранены 63 человека, в том числе четыре несовершеннолетних, погибли 12 человек, в том числе один несовершеннолетний», — подчеркнул он.

По гражданским объектам ВСУ выпустили минимум 2920 боеприпасов. Для атак боевики использовали БПЛА, РСЗО, ракеты, артиллерию, бомбы и минометы. Больше всего пострадавших — в Белгородской, Херсонской и Запорожской областях.

Прошедшей ночью украинские военные ударили по сельхозпредприятию в Брянской области, один человек получил ранения.