Жертвами атак ВСУ на Крым стали два человека

Аксенов: в Крыму при ночных атаках ВСУ погибли два человека, включая ребенка

В результате ударов ВСУ по Крыму скончались два мирных жителя, включая ребенка. Об этом в телеграм-канале сообщил глава республики Сергей Аксенов.

ЧП произошло в Красногвардейском районе и в населенном пункте Денисовка Симферопольского района.

«В результате ночных атак врага погибли два человека, в том числе ребенок», — написал он.

Аксенов добавил, что власти полуострова окажут семьям погибших всю необходимую помощь. Он добавил, что после атак также пострадали еще двое жителей Крыма.

«Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших. Желаю скорейшего выздоровления раненым», — заключил глава региона.

Минобороны России утром в четверг рапортовало, что в течение ночи средства противовоздушной обороны ликвидировали 269 беспилотников ВСУ самолетного типа, в том числе над территорией Крыма.