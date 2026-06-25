Жертвами атак ВСУ на Крым стали два человека
Аксенов: в Крыму при ночных атаках ВСУ погибли два человека, включая ребенка
В результате ударов ВСУ по Крыму скончались два мирных жителя, включая ребенка. Об этом в телеграм-канале сообщил глава республики Сергей Аксенов.
ЧП произошло в Красногвардейском районе и в населенном пункте Денисовка Симферопольского района.
«В результате ночных атак врага погибли два человека, в том числе ребенок», — написал он.
Аксенов добавил, что власти полуострова окажут семьям погибших всю необходимую помощь. Он добавил, что после атак также пострадали еще двое жителей Крыма.
«Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших. Желаю скорейшего выздоровления раненым», — заключил глава региона.
Минобороны России утром в четверг рапортовало, что в течение ночи средства противовоздушной обороны ликвидировали 269 беспилотников ВСУ самолетного типа, в том числе над территорией Крыма.