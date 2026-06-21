Жертвами атак украинских боевиков за сутки стали два жителя Херсонской области

Сальдо сообщил о двух погибших и девяти пострадавших от атак украинских боевиков

Украинские боевики продолжили наносить удары по Херсонской области. За минувшие сутки в регионе погибли два мирных жителя и ранения получили девять человек. Об этом сообщил губернатор Владимир Сальдо .

От удара украинского беспилотника погиб водитель легковушки в Костогрызове. Сопровождавшая его пассажирка получила ранения.

Вторым погибшим стал житель Алешек, получивший несовместимые с жизнью травмы во время обстрела ВСУ в среду, 17 июня.

В ходе обстрелов и прилетов украинских БПЛА ранены два жителя Малых Копаней и столько же людей из Каховки, водитель легковушки в Раденске, жительницы Малой Лепетихи и Верхнего Рогачика, а также молодой человек, который во время атаки находился на автодороге Каменка — Цукуры.

Повреждены жилые дома, хозпостройки и административные здания в шести населенных пунктах, а в Скадовске — два морских судна.

Сальдо также сообщал о двух раненных после атаки ВСУ на село Бехтеры. От серии атак пострадали автомобили, здания, объекты инфраструктуры и сельхозтехника.