Жертв бесчеловечной атаки ВСУ в Сочи стало больше. Новые подробности трагедии

Число раненых после удара БПЛА по Сочи увеличилось до 13

В Сочи число пострадавших после атаки беспилотника достигло 13 человек. Об этом сообщили местные власти в официальном Telegram-канале оперативного штаба Краснодарского края.

Днем в четверг, 24 июля, еще двое жителей курорта обратились за медицинской помощью после взрыва дрона, который атаковал город ночью. Врачи оказали им помощь.

Таким образом, по последним данным, в результате атаки погибли двое человек, еще 13 получили травмы различной степени тяжести.

Четверых раненых пришлось госпитализировать. Вертолет санитарной авиации переправил одного из них в краевую больницу. Остальные трое остались под наблюдением местных врачей.

Власти региона отметили, что ситуация находится под контролем, всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь.

Беспилотники Украины атаковали Краснодарский край в ночь на 24 июля. Две женщины погибли на Авиационной улице в Сочи, когда рядом с ними рухнули обломки сбитого дрона.

В этом же районе начался пожар в гаражном кооперативе. В Сириуса, в 30 километрах от Сочи, под удар попала нефтебаза. Всего за ночь, по сведениям Минобороны России, сбили 39 украинских беспилотников.