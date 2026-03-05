Жены участников СВО приняли участие в фотопроекте в Серпухове

В Едином центре поддержки участников СВО и членов их семей в Серпухове 4 марта, накануне Международного женского дня, состоялся трогательный фотодень в рамках проекта «Привет из дома». Организаторы решили сделать подарок не только женщинам, но и их мужьям, находящимся на передовой: идея акции заключалась в том, чтобы создать для бойцов особый эмоциональный мост.

8 Марта, глядя на фотографии, защитники смогут вспомнить, какие красивые, любимые и верные жены ждут их возвращения домой с Победой.

На призыв Центра откликнулись талантливые фотографы из Серпухова: Элина Широкова, Мария Гордеева, Александр Родионов и Татьяна Севрюгина. Помощь в создании образа оказала представитель бьюти-индустрии Елена Мухина. Благодаря их мастерству и чуткости около двадцати жен военнослужащих смогли почувствовать себя настоящими звездами фотосессии. Уже 8 марта готовые снимки в электронном виде отправятся в зону специальной военной операции, чтобы согреть сердца защитников теплом и любовью.

«Мы очень надеемся, что эта акция подарит нашим бойцам положительные эмоции, — поделились организаторы. — А после праздников мы планируем собраться в центре снова, чтобы модели смогли лично поблагодарить фотографов. Лучшие снимки займут почетное место на стенде Центра, чтобы каждый, кто к нам приходит, видел, какие замечательные и красивые семьи у наших участников СВО», — рассказала руководитель Единого центра поддержки участников СВО и членов их семей Лидия Халачева.