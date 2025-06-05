Женщина в Мелитополе пострадала из-за атаки ВСУ

Губернатор Балицкий: в ходе атаки ВСУ в Мелитополе пострадала женщина

Во время украинской атаки в Мелитополе пострадала местная жительница. Об этом заявил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в Telegram-канале .

«В результате атаки противника пострадала женщина 1948 года рождения. Осколки дрона разбили окна одной из квартир в Мелитополе», — сказал он.

По словам губернатора, стекло задело лицо женщины. Как уточнил RT, ее отправили в Мелитопольскую областную больницу с множественными осколочными ранениями. Пациентке оказывают всю необходимую помощь.

Балицкий призвал местных жителей не терять бдительность и не стоять возле окон, когда в регионе есть опасность атаки беспилотников.

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что после атаки БПЛА 120 тысяч жителей региона остались без света. ВСУ обстреляли станцию «Новотроицкое», повреждения получили электросети в семи муниципальных округах.