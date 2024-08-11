Женщина пострадала в результате атаки беспилотников ВСУ в Шебекине

Гладков: в Шебекине при атаке дрона ВСУ на жилой дом пострадала женщина

Telegram-канал губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
Фото: Telegram-канал губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова

Три украинских беспилотника атаковали многоквартирный дом в Шебекинском городском округе. В результате налета женщина получила ранения, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что скорая увезла пострадавшую в областную клиническую больницу. Медики диагностировали ей минно-взрывную травму, осколочные ранения рук и ног.

Глава региона добавил, что в результате атаки загорелись крыша дома и одна квартира. Еще один дрон ВСУ попал в жилище во втором многоквартирном доме. Там произошло задымление. Прибывшие на место спасатели устраняют последствия прилета.

Гладков также сообщил, что одна из квартир жилого дома подверглась атаке БПЛА в селе Новая Таволжанка. Взрывной волной в помещении выбило стекла и повредило фасад здания.

Еще в одном частном доме после прилета дрона выбило стекла и повредило крышу, осколки также посекли во дворе «Газель».

Ранее освободили двух жителей села Пороз Грайворонского района Белгородской области, которых захватили украинские боевики. Сейчас они находятся с родственниками.

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