ВСУ насильно удерживали двух жителей Белгорородской области

Гладков: двоих удерживаемых ВСУ жителей села Пороз освободили

Жителей села Пороз Грайворонского района Белгородской области, насильственно удерживаемых ВСУ, освободили. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Глава региона отметил, что с двумя сельчанами все хорошо, они живы, здоровы и находятся со своими родственниками.

«Мы встретились с одной из семей, переговорили с родственниками. Безусловно, все очень переживали, не спали всю ночь. Слава Богу, что все обошлось», — отметил Гладков.

Накануне в Белгородской области ввели режим контртеррористической операции. НАК ввел дополнительные меры для усиления антитеррористической защищенности.

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