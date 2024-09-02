Женщина пострадала при обстреле Белгородского района утром 2 сентября

Губернатор Гладков: женщина пострадала при атаке ВСУ на Белгородскую область

Telegram-канал губернатора Белгородскойобласти Вячеслава Гладкова
Фото: Telegram-канал губернатора Белгородскойобласти Вячеслава Гладкова

В результате воздушной атаки ВСУ в поселке Дубовое пострадала местная жительница. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Женщину с минно-взрывной травмой и сотрясением головного мозга бригада скорой доставила в городскую больницу № 2 города Белгорода. Вся необходимая помощь оказывается», — сказал он.

Глава региона уточнил, что в Белгороде вражеские снаряды попали два объекта — социальный и коммерческий. В результате прилета в двух частных домах выбило окна, повредило фасады и крыши. Кроме того, при атаке пострадал автомобиль.

Губернатор добавил, что в Дубовом вспыхнули два дома и четыре машины, в поселке Майский — один дом. Прибывшие на место спасатели ликвидировали пожар.

Ранее Гладков сообщил о закрытии всех школ на Харьковской горе в Белгороде из-за обстрелов. Дети пока будут учиться дистанционно.

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Fabian Strauch / dpa

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