Школы на Харьковской горе в Белгороде временно закрыли из-за обстрелов

Гладков: школы на Харьковской горе в Белгороде закрыли на неделю из-за обстрелов

Все школы на Харьковской горе в Белгороде перевели на дистанционный формат из-за обстрелов. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков на своей странице «ВКонтакте» .

Утром в результате атаки ВСУ почти полностью разрушило детский сад в Белгороде. Гладков напомнил, что это уже третье образовательное учреждение, где были прямые прилеты или взрывы в непосредственной близости. По его словам, в таких условиях невозможно начинать учебный год в очном формате.

«Поэтому решение принимаем, что на одну неделю все школы на Харьковской горе города Белгорода <…> будут работать только в дистанционном формате», — подчеркнул он.

Гладков выразил надежду, что на следующей неделе обстановка позволит вернуться к учебе в очно-дистанционном формате.

Утром в регионе сработала система ПВО. По данным губернатора, прямые попадания были в один социальный и один коммерческий объекты.