Украинский дрон атаковал электропоезд в Белгородской области

Украинские националисты нанесли удар по электропоезду на участке железной дороги Белгород — Наумовка. Об этом сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков.

Губернатор написал в Telegram-канале, что электропоезд следовал без пассажиров, пострадавших нет.

«Есть повреждения контактной сети и железнодорожного пути. Движение всех пригородных поездов от станции Толоконное до станции Наумовка до устранения технических неисправностей приостановили» — отметил он.

Глава региона добавил, что в случае необходимости на участке пустят дополнительный автобус, так как движение общественного транспорта по этому маршруту осуществляется по расписанию.

«Сообщу сразу, как только восстановим движение пригородных поездов», — заключил Гладков.

Ранее Минобороны сообщило, что за ночь над территориями Белгородской и Калужской областей сбили четыре беспилотника.