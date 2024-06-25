Женщина получила ранение при атаке ВСУ Курской области

Врио главы Курской области Смирнов: женщина пострадала при обстреле ВСУ

врио губернатор Курской области Алексей Смирнов
Фото: врио губернатор Курской области Алексей Смирнов/Telegram

Украинские боевики обстреляли город в Курской области. Пострадала женщина, сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.

По его словам, ударам подвергся город Суджа. Пострадала одна женщина.

«Ранение получила местная жительница. Она доставлена в Суджанскую больницу, где ей оказана медицинская помощь», — сказал Смирнов.

Госпитализирован еще один местный житель. Мужчину доставили в Центральную районную больницу с сердечным приступом. После обстрела начался пожар в трех домах. С огнем борются команды спасателей.

Врио губернатора региона уточнил, что подомовой обход проведут, когда позволит обстановка.

Утром украинские боевики обстреляли Белгородскую область. Снаряд ВСУ попал в частный дом в селе Беловское. Как сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков, погибла местная жительница.

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