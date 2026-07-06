Женщина погибла, трое мужчин пострадали при обстреле Васильевки

Один человек погиб и трое получили ранения в результате обстрела частного сектора города Васильевки Запорожской области из ствольной артиллерии. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в телеграм-канале .

В результате атаки серьезные повреждения получили жилые дома.

Ранило мужчин 1960, 1976 и 1995 годов рождения. Женщину 1947 года рождения доставили в больницу, однако врачи не смогли ее спасти — она скончалась от ранений.

Балицкий выразил соболезнования родным и близким погибшей и отметил, что всем пострадавшим оказывают необходимую медицинскую помощь.

Ранее в Васильевке противник повторно сбросил боеприпас с БПЛА на сотрудников МЧС России, которые тушили пожар. В результате пострадал старший пожарный.