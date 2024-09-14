Четыре жителя Шебекинского округа пострадали при атаках ВСУ

Гладков сообщил о четырех пострадавших в Шебекинском округе при атаках ВСУ

По предварительным данным, четыре мирных жителя пострадали при новых атаках ВСУ в Шебекинском городском округе. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале .

Троих ранило на участке трассы Шебекино — Белгород, когда в их автомобили попал снаряд. Мужчины, находившиеся в салонах машин, получили осколочные ранения грудной клетки, женщина — минно-взрывную травму, контузию и осколочное ранение бедра. Их госпитализировали в областной центр. Один из автомобилей полностью сгорел.

Еще одна женщина получила минно-взрывную травму и контузию в селе Вознесеновка. В окно ее дома влетел беспилотник. От госпитализации местная жительница отказалась.

Кроме того, в лесном массиве от обстрела загорелась подстилка, ее тушат пожарные.

В августе Гладков рассказывал, что из-за сложной ситуации Шебекино могли покинуть до 70% жителей.