При атаке ВСУ на Горловку погиб мужчина

Пушилин: один человек погиб и 9 пострадали при атаках ВСУ на ДНР

Вооруженные силы Украины в течение дня 9 сентября многократно атаковали Горловку, Красноармейск, Ясиноватский и Великоновоселковский муниципальные округа. Пострадали девять человек, один погиб. Об этом глава ДНР Денис Пушилин сообщил в телеграм-канале .

По двое мужчин получили ранения в Ясиноватском муниципальном округе и Красноармейске. Один мирный житель пострадал в Центрально-Городском районе Горловки.

Две женщины ранены в Великоновоселковском муниципальном округе. Одна попала под удар в селе Красная Поляна, другая — при атаке на автомобиль между Новомайорским и Малым Керменчиком.

«В Никитовском районе Горловки погиб мужчина 1983 года рождения, выражаю искренние соболезнования родным и близким погибшего. Там же ранения средней степени тяжести получил мужчина 1960 года рождения, пострадала женщина 1989 года рождения», — написал Пушилин.

Ранее ударный беспилотник атаковал электропоезд на станции Донецк-Северный. Пострадала проводница.