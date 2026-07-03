Женщина погибла при атаке ВСУ на Белгородскую область
При утренней ракетной атаке на Белгородскую область погибла женщина. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Шуваев.
Пострадали три человека. Одной женщине, которая получила ранение, понадобилась помощь. Шуваев выразил соболезнования родным и близким погибшей.
В результате обстрела ВСУ повреждены объекты энергетической инфраструктуры. В ряде муниципалитетов перебои с электричеством и водой. По словам врио губернатора, энергетики обещают восстановить подачу до конца дня. Также повреждения получили пять автомобилей. На местах работают экстренные службы.
«Берегите себя и близких! Не игнорируйте сигналы оповещения, не пренебрегайте укрытиями!» — призвал Шуваев.
Всего минувшей ночью средства противовоздушной обороны уничтожили более 150 украинских беспилотников над российскими регионами и акваториями Черного и Азовского морей.