Женщина погибла при атаке ВСУ на Белгородскую область

При утренней ракетной атаке на Белгородскую область погибла женщина. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Шуваев .

Пострадали три человека. Одной женщине, которая получила ранение, понадобилась помощь. Шуваев выразил соболезнования родным и близким погибшей.

В результате обстрела ВСУ повреждены объекты энергетической инфраструктуры. В ряде муниципалитетов перебои с электричеством и водой. По словам врио губернатора, энергетики обещают восстановить подачу до конца дня. Также повреждения получили пять автомобилей. На местах работают экстренные службы.

«Берегите себя и близких! Не игнорируйте сигналы оповещения, не пренебрегайте укрытиями!» — призвал Шуваев.

Всего минувшей ночью средства противовоздушной обороны уничтожили более 150 украинских беспилотников над российскими регионами и акваториями Черного и Азовского морей.