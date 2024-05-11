Женщина погибла и 29 человек пострадали при обстреле ВСУ Белгорода | 360°

11 мая 2024, 21:33
Женщина погибла и 29 человек пострадали при обстреле ВСУ Белгорода
Гладков: при обстреле Белгорода погибла женщина, ранены 29 человек
Украинские боевики атаковали Белгород. Жертвой обстрела стала одна женщина, также ранения получили 29 человек. Об этом сообщил в Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков.
Он уточнил, что местная жительница скончалась на месте до прибытия бригады скорой помощи. Также врачи доставили в больницу с ранениями 28 взрослых и одного ребенка. Сейчас им оказывают необходимую медицинскую помощь.
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В Белгороде при обстреле повреждения получили 49 квартир в 22 многоквартирных домах и четыре коммерческих объекта. Окна выбило в городской больнице № 2, детской областной клинической больнице, в Центре художественной гимнастики, спортивной акробатики и прыжков на батуте «Сирень» и в школе № 41, отметил Гладков.
Также от прямого попадания снарядов загорелись шесть автомобилей. Пожарные ликвидировали возгорание.
По данным Минобороны РФ, российские военные сбили 12 реактивных снарядов РСЗО Vampire над Белгородской областью.
Обстрелы Белгорода со стороны ВСУ
Обстрелы ВСУ приграничных с Украиной территорий России
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