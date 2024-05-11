Женщина погибла и 29 человек пострадали при обстреле ВСУ Белгорода | 360°

Спецоперация 11 мая 2024, 21:33 Женщина погибла и 29 человек пострадали при обстреле ВСУ Белгорода Гладков: при обстреле Белгорода погибла женщина, ранены 29 человек Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков/Telegram

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Украинские боевики атаковали Белгород. Жертвой обстрела стала одна женщина, также ранения получили 29 человек. Об этом сообщил в Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков.

Он уточнил, что местная жительница скончалась на месте до прибытия бригады скорой помощи. Также врачи доставили в больницу с ранениями 28 взрослых и одного ребенка. Сейчас им оказывают необходимую медицинскую помощь.

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В Белгороде при обстреле повреждения получили 49 квартир в 22 многоквартирных домах и четыре коммерческих объекта. Окна выбило в городской больнице № 2, детской областной клинической больнице, в Центре художественной гимнастики, спортивной акробатики и прыжков на батуте «Сирень» и в школе № 41, отметил Гладков.

Также от прямого попадания снарядов загорелись шесть автомобилей. Пожарные ликвидировали возгорание.

По данным Минобороны РФ, российские военные сбили 12 реактивных снарядов РСЗО Vampire над Белгородской областью.