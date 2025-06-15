Командир роты теробороны ВСУ Ирина приказывала своим подчиненным брать в плен гражданских лиц в курском приграничье. Об этом ТАСС рассказал украинский военнопленный Сергей Косяк.

«Командир роты старший солдат Ирина отдавала приказ при обнаружении гражданских лиц задерживать их и брать в плен. <…> Мы разговаривали с ней на эту тему, но она ссылалась, что приказ был получен от вышестоящего руководства», — сообщил пленный ВСУ.

Других распоряжений от командования не поступало, отметил Косяк. Мужчина рассказал, что попал в плен в начале декабря прошлого года. Солдата контузило, помощь ему оказали российские военные.

Украинский военный Виталий Бровко, сдавшийся в плен на Курском направлении, отказался от обмена из-за страха вернуться на фронт. Он выразил опасение, что второй раз ему уже так не повезет.