Пленный боец ВСУ отказался от обмена из-за страха вернуться на фронт

Украинский военный Виталий Бровко, сдавшийся в плен на Курском направлении, отказался от обмена из-за страха вернуться на боевые позиции. Об этом он рассказал в беседе с ТАСС .

«Я отказался от обмена. Приду же назад, а они меня снова отправят. Во второй раз мне уже так не повезет», — заявил собеседник агентства.

По его словам, вернуться на Украину удастся лишь после смены власти. Выбравшихся из плена бойцов снова отправят на фронт, уверен Бровко.

Он добавил, что командование ВСУ пугало военных тем, что в российском плену им якобы отрежут головы и пальцы рук. Но все вышло наоборот: пленных кормят, лечат и одевают.

Минобороны России 9 июня показало первое видео со спасенными молодыми бойцами Вооруженных сил. Самолет с освобожденными из украинского плена солдатами приземлился в аэропорту Чкаловский.