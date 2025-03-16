Женщина и ребенок пострадали в результате атаки ВСУ в Белгородской области
Женщина и семилетний ребенок получили ранения при атаке дрона ВСУ в городе Губкине. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
«Губкинский округ атакован вражеским беспилотником ВСУ. Ранены два мирных жителя», — уточнил глава региона.
Гладков пояснил, что украинский дрон атаковал частный дом.
Женщину отправили со множественными осколочными ранениями в Губкинскую ЦРБ. Она находится в тяжелом состоянии. У ребенка осколочные ранения рук и ног. Его доставят в Старооскольскую окружную детскую больницу. Пострадавшим оказывают необходимую помощь.
Гладков уточнил, что от удара беспилотника загорелся дом. Пожарные расчеты занялись ликвидацией возгорания.
Ранее Гладков сообщил, что в регионе после атак украинских БПЛА пострадали три дома — в селах Муром и Тишанка.