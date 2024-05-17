Женщина и ребенок погибли в результате обстрела ВСУ Белгородского района | 360°

17 мая 2024, 02:33
Женщина и ребенок погибли в результате обстрела ВСУ Белгородского района
Гладков: в результате обстрела ВСУ Белгородского района погибли женщина и ее сын
Несколько населенных пунктов в Белгородском районе подверглись атаке ВСУ с помощью дронов-камикадзе, два человека погибли. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
По его словам, под обстрел попал автомобиль, в котором передвигалась семья из трех человек. Женщина от полученных ран скончалась на месте происшествия. Ее ребенка доставили в критическом состоянии в медицинское учреждение. Несмотря на попытки врачей спасти его жизнь, четырехлетний мальчик умер в больнице, рассказал губернатор.
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Отец ребенка находится в шоковом состоянии, он получил осколочные ранения правой кисти. Медицинская помощь мужчине оказали на месте.
«Приношу искренние соболезнования родным и близким погибшей женщины и ребенка, только нет таких слов, которые смогут восполнить эту тяжелую утрату», — написал Гладков.
Также он рассказал, что беспилотник украинских боевиков атаковал автозаправочную станцию рядом с селом Бессоновка. В результате взрыва произошло возгорание одного из резервуаров. Пожар оперативно ликвидировали.
Ранее Гладков сообщил, что дежурные средства противовоздушной обороны 16 мая ликвидировали украинский БПЛА над Белгородской областью.
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