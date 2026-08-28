Женщина и мужчина пострадали после атаки БПЛА в Севастополе

Губернатор Развожаев: женщина и мужчина пострадали после атаки ВСУ в Севастополе

После атаки БПЛА в Севастополе пострадала пожилая женщина, один мужчина и еще два человека получили незначительные травмы. Об этом заявил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в мессенджере «Макс» .

«Пострадали всего два человека: у пожилой женщины, по предварительным данным, закрытая черепно-мозговая травма, у мужчины осколками посекло спину. Еще двое получили незначительные травмы и от госпитализации отказались», — написал он.

По словам Развожаева, в результате атаки серьезные повреждения получил пятиэтажный многоквартирный дом. Также от взрывной волны пострадали два корпуса детского сада, который готовили к открытию к 1 сентября после ремонта. Помимо этого более 15 автомобилей повреждены.

Вчера вечером оперативный штаб Белгородской области сообщил, что в Шебекино дрон ударил по машине скорой помощи. В результате ЧП погиб фельдшер, еще четыре человека пострадали.