Женщина и мужчина пострадали после атаки БПЛА в Севастополе
Губернатор Развожаев: женщина и мужчина пострадали после атаки ВСУ в Севастополе
После атаки БПЛА в Севастополе пострадала пожилая женщина, один мужчина и еще два человека получили незначительные травмы. Об этом заявил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в мессенджере «Макс».
«Пострадали всего два человека: у пожилой женщины, по предварительным данным, закрытая черепно-мозговая травма, у мужчины осколками посекло спину. Еще двое получили незначительные травмы и от госпитализации отказались», — написал он.
По словам Развожаева, в результате атаки серьезные повреждения получил пятиэтажный многоквартирный дом. Также от взрывной волны пострадали два корпуса детского сада, который готовили к открытию к 1 сентября после ремонта. Помимо этого более 15 автомобилей повреждены.
Вчера вечером оперативный штаб Белгородской области сообщил, что в Шебекино дрон ударил по машине скорой помощи. В результате ЧП погиб фельдшер, еще четыре человека пострадали.