Женам и матерям участников СВО в Люберцах вручили медали за сбор гумпомощи

Около 30 медалей «Жене участника СВО» и «Матери участника СВО» вручили на торжественной церемонии в Люберцах. Многие женщины активно помогают семьям военнослужащих, занимаясь организацией сбора гуманитарной помощи.

В мероприятии приняли участие члены люберецкого отделения Ассоциации ветеранов СВО, их жены и матери, а также постоянные партнеры организации.

«Семьи участников СВО ежедневно проявляют мужество, достойно выполняя свой важный и непростой долг. Мы благодарны матерям и женам защитников Отечества за веру, любовь и поддержку», — отметил руководитель люберецкой Ассоциации ветеранов СВО Александр Кулагин.

Партнеров удостоили общественных наград «За бескорыстную помощь воинам России». Члены Ассоциации ветеранов СВО обратились к участникам церемонии и подчеркнули, что они играют важную роль в поддержке защитников.

Торжественное вручение провели руководитель Ассоциации Александр Кулагин, директор компании АВК Петр Афанасьев и муниципальные депутаты Вячеслав Калинин и Роман Антоненков.

Кроме того, ветеранам СВО были вручены членские карты Ассоциации ветеранов СВО Московской области.