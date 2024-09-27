Жена военного США сообщила о его гибели на аэродроме Староконстантинов

«ВО»: жена летчика США сообщила о его гибели после удара по F-16 на Украине

Супруга кадрового военного ВВС США сообщила в соцсетях о его гибели в результате удара российской армии по военному аэродрому в Староконстантинове и случайно проговорилась, сколько там было уничтожено истребителей F-16. Об этом сообщил Telegram-канал «Военный обозреватель».

Мелания Малвин-Паркер сообщила о гибели супруга Стивена. По ее словам, она лишилась мужа из-за «всей этой фигни с программой для иностранных инструкторов». Девушка призналась, что не понимает, как он мог на это согласиться.

«Его не было дома много месяцев, и теперь его нет. И я не понимаю, как они собираются вернуть моего мужа из этого… Староконстантинова? И кто вернет остальных погибших мужчин их семьям обратно?» — задалась она вопросами.

При этом в своем сообщении она назвала «идиотами» тех людей, которые расстроились из-за потери пяти истребителей F-16. По ее словам, американцы погибают, «и кто знает, где и за что».

Публикация Малвин-Паркер интересна тем, что в украинских пабликах распространяет иная информация о количестве уничтоженных истребителей. Там утверждается, что 26 сентября в результате удара российскими «Кинжалами» было ликвидировано на земле четыре F-16.