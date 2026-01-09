Жена оставшегося без ноги бойца СВО рассказала о сложностях реабилитации

После серьезного ранения и ампутации ноги российский военнослужащий Кирилл потерял возможность ходить. Только благодаря воле и усилиям врачей ему удалось вернуться к обычной жизни, рассказала супруга бойца Виктория во второй части фильма RT «Жены. Сильные духом».

«Его переводят, а мы дочке пошли покупать к школе форма и платья. И он мне пишет: „Стой, жена, видео загрузи“. И присылает мне видео о том, что он встал и пошел на брусьях», — отметила она.

Кирилл сообщил, что врачи предупреждали его о том, что он может потерять возможность ходить. Также была высокая вероятность ампутации и второй ногу. Боец признался, что пребывал в депрессии из-за этого. По его словам, во время пребывания в госпитале он больше всего на свете мечтал повидаться с дочерью.

Несмотря на все трудности, опытный врач-реабилитолог помог сохранить мужчине конечность и начать ходить.

Ранее российский военнослужащий поделился историей о том, как он чудом сохранил свою жизнь на передовой. Во время атаки беспилотников ему удалось сбить три БПЛА стрелковым оружием, а четвертый вывести из строя с помощью рук.