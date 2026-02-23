Жена несколько дней считала бойца СВО погибшим, а он очнулся в морге

РИА «Новости»: боец Лис очнулся в морге после того, как его ранили в зоне СВО

Раненый под обстрелом ВСУ российский военный очнулся в морге, куда его ошибочно отправили медики. Об этом боец с позывным Лис из группировки войск «Днепр» рассказал РИА «Новости» .

Александр Рочев должен был закрепиться на позиции с двумя другими бойцами — Шмелем и Танцором. При подходе к окопам сначала ранили Шмеля, затем снаряд повредил ноги остальным.

Через несколько часов раненых эвакуировали на носилках, в какой-то момент Рочев потерял сознание. Медики ошибочно приняли его за погибшего.

«Какой-то стол металлический, стоит женщина вроде бы со шлангом, поливает меня водой», — рассказал боец о том, как очнулся.

После пробуждения в морге его перевезли в реанимацию Севастополя. Там Лис смог связаться с женой, которая несколько дней считала его мертвым.

Сейчас боец помогает медицинскому персоналу в санчасти. Он награжден медалями Жукова и «За отвагу».

Ранее солдат из Якутии тоже очнулся, когда его везли в морг. В зоне СВО боец получил снайперскую пулю в спину, врачи посчитали его мертвым.