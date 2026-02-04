«Тебе еще рано». Боец СВО из Якутии ожил, когда его тело везли в морг
Kp.ru: боец СВО из Якутии ожил, когда его тело везли в морг
Солдат из Якутии в зоне СВО получил снайперскую пулю в спину, врачи посчитали его мертвым. Боец открыл глаза, когда его тело везли в морг. Историю чудесного воскрешения рассказала газета KP.RU.
Чудесное воскрешение
Дьулустаан Иванов попал на СВО в 2022 году сразу после объявления частичной мобилизации. Сначала воевал в танковом полку на Запорожском направлении, там он получил позывной Большой.
Позже бойца перевели в штурмовой отряд «Якут». Во время строительства блиндажа в декабре 2022 года украинский снайпер выстрелил Дьулустаану в спину. Пуля повредила спинной мозг, печень, легкие, кишечник, солдат потерял около трех литров крови.
Я почувствовал удар в спину. А дальше все в тумане: вспышки перед глазами, обрывки картинок, голоса… И затем просто темнота.
Дьулустаан Иванов
В походном госпитале хирурги, оперирующие мужчину, констатировали смерть — у пациента остановилось сердце. Дьулустаана начали готовить к отправке в морг. Однако боец решил по-другому — он открыл глаза. Находившаяся рядом медсестра от неожиданности потеряла сознание. Врачи срочно отправили Дьулустаана на операционный стол и оказали необходимую помощь.
«Тебе еще рано»
Придя в себя, солдат рассказал, что во время клинической смерти он видел себя со стороны — лежащим без движения на кровати. По его словам, во сне к нему приходил высокий старик с белой бородой и золотым крестом, он его перекрестил, окропил водой и сказал: «Тебе еще рано».
После случившегося Дьулустаан крестился прямо в больничной палате. Мужчина вспомнил слова старшей сестры, которая всегда говорила, что молится за него и ждет возвращения. Боец уверен, что именно ее вера спасла ему жизнь.
Сестра Наталья после ранения через волонтеров перевела брата в московский госпиталь и приехала ухаживать за ним. Реабилитация заняла около года. Дьулустаан рассказал, что сначала передвигался в инвалидной коляске, чувствовать ноги смог только через 10 месяцев.
После восстановления якутский солдат начал помогать другим бойцам, которые оказались в подобной ситуации, показав на собственном примере, что никогда нельзя сдаваться.
«Я знал, что не имею права сдаваться. Если бы я сломался, значит, все было бы зря. Зря погибли мои товарищи, зря в меня верила моя семья», — заявил Дьулустаан.