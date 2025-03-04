Жена бойца СВО заступилась за мужа и наказала командира

Жена участника специальной операции из Благовещенска наказала командира мужа за нарушение. Об этом сообщили в Telegram-канале уполномоченного по правам человека в Амурской области.
По словам россиянки, командование игнорировало рапорты бойца о направлении на военно-врачебную комиссию. Для разрешения вопроса женщина обратилась к омбудсмену. Тот доложил о случившемся в военную прокуратуру.
Во время проверки надзорное ведомство зафиксировало нарушения в части рассмотрения обращений солдат. Командиру части вынесли представление об устранении недостатков.
В конце февраля в Сети завирусилось видео с с девушками и женщинами, ждущими любимых из зоны СВО. Россиянки снимают ролики о бойцах под песню «Поезда» группы «Комната культуры», рассказала журналистка из Донецка Алена Морозова.
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