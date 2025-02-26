В Cети завирусились видео с девушками и женщинами, ждущими любимых из зоны СВО

Новый флешмоб набирает популярность в интернете — девушки и женщины с детьми снимают ролики об участниках специальной военной операции под песню «Поезда» группы «Комната культуры». На это обратила внимание журналистка из Донецка Алена Морозова в Telegram-канале .

Героинь видео спрашивают, где их отцы, женихи или мужья. После этого они выпрямляются и проводят по объективу ногой. Затем план меняется, и зрителям показывают уже мужчин, находящихся на линии фронта.

Жители Солнечногорска в годовщину начала спецоперации провели автопробег в поддержку российских военных. Они выстроились на парковке, образовав большие буквы ZOV, а затем отправились по Ленинградскому шоссе к озеру Сенеж.