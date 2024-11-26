Жен и мам участников СВО поздравили с Днем матери в Дубне

Заместители главы городского округа Дубна, депутаты и члены партии «Единая Россия» поздравили жен и мам бойцов специальной военной операции с Днем матери. Они выразили им слова благодарности и вручили подарки.

По поручению руководителя муниципалитета Максима Тихомирова, его заместители, а также депутаты Совета депутатов и члены партии «Единая Россия» навестили мам и жен военнослужащих специальной военной операции с Днем матери. Они поблагодарили женщин и подарили им небольшие презенты.

Максим Тихомиров активно участвует в жизни членов семей бойцов специальной военной операции, он лично поздравляет их с праздниками и помогает. Жители Дубны регулярно проводят акции по сбору гуманитарной помощи для военнослужащих. Они отправляют на передовую продукты питания, вещи первой необходимости, маскировочные сети, окопные свечи. Горожане передают помощь также жителям Курской и Белгородской области. Активное участие в сборе гуманитарных грузов принимают и руководители предприятий, в том числе оборонного комплекса.

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