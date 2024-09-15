Железнодорожный эшелон с иностранным оружием уничтожили в зоне СВО

Минобороны сообщило об ударе по железнодорожному эшелону ВСУ с западным оружием

Российские войска за минувшие сутки точными ударами уничтожили железнодорожный эшелон ВСУ с иностранным оружием, а также поразили склады с безэкипажными катерами и воздушными беспилотниками. Об этом в своей сводке сообщила пресс-служба Минобороны.

В ведомстве добавили, что в ходе ударов также уничтожен цех по производству важных компонентов для оперативно-тактических ракет. Кроме того, российские войска поразили скопления живой силы и военной техники противника в 148 районах проведения специальной военной операции.

В ударах задействовали оперативно-тактическую авиацию, ракетные войска, артиллерию и беспилотники группировок российских войск.

Задействованные в специальной военной операции средства противовоздушной обороны за минувшие сутки сбили украинский истребитель МиГ-29, а также перехватили ракету HIMARS, четыре управляемые авиабомбы Hammer и 55 беспилотников, 22 из которых вылетели за границу проведения зоны специальной военной операции.

В дополнение к уничтоженному МиГ-29 под ударом также оказались два истребителя Су-27. Как уточнили в пресс-службе Минобороны, их сбили летчики Воздушно-космических сил России.