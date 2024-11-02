Желание стран стать покровителями украинцев в России призвали обсудить

Глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что Катар, Ватикан и ЮАР захотели стать покровителями украинцев в России. Сенатор Григорий Карасин в разговоре с Lenta.ru отреагировал на это предложение.
«Речь идет о судьбах конкретных живых людей. Поэтому мы всегда готовы к таким переговорам и к таким контактам. Но надо, чтобы это все было справедливо и основано на гуманитарной основе», — заявил он.
По словам Сибиги, три страны хотят помогать украинским пленным, «гражданским заложникам и принудительно депортированным детям».
Катар ранее участвовал в посреднических гуманитарных миссиях между Россией и Украиной. Например, в конце сентября при его помощи с семьями воссоединились четверо российских детей и девять украинских.
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