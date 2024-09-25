Украина вернула четырех детей родителям в России

Воссоединение остававшихся на Украине четырех российских детей с родными прошло в Минске. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребенка при президенте России Мария Львова-Белова в Telegram-канале .

Она пояснила, что на Украине дети остались по разным причинам. Один мальчик приехал в гости к бабушке, но после начала пандемии коронавирусной инфекции границы между странами закрыли, а потом началась специальная военная операция.

«Помогли родителям собрать документы, организовали возвращение в сопровождении бабушки», — пояснила Львова-Белова.

Отец девочки-подростка до начала спецоперации отправился навестить маму и не смог вернуться домой. Ему помогли доставить дочь в Россию. Также еще в одну семью вернулись сестры-двойняшки, которые не видели маму 2,5 года.

Детский омбудсмен уточнила, что в переговорах по возвращению детей помощь оказали власти Катара, чьи представители принимали непосредственное участие, а также помогли с оплатой транспорта и других расходов. Также свой вклад внес Комитет Красного Креста, региональные детские омбудсмены, правоохранительные органы и профильные ведомства.

«Ведем эту работу по поручению президента Владимира Путина. Всего за период проведения специальной военной операции нам уже удалось воссоединить 13 детей с восемью семьями в России», — подытожила Львова-Белова.

Политика не должна вмешиваться в воссоединение детей из России и с Украины с семьями. Об этом в конце мая заявил президент Владимир Путин на встрече с уполномоченной по правам ребенка Марией Львовой-Беловой. Тогда она отчиталась о возвращении домой девяти детей.