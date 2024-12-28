Остатки украинских подразделений в Курской области ждут фатальные последствия и бесславная участь, если они не сдадутся в плен. Такое мнение выразил депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет в беседе с РИА «Новости» .

Член комитета ГД по безопасности Михаил Шеремет заявил, что единственным шансом для военных ВСУ, оставшихся в Курской области, стала сдача в плен. Он охарактеризовал действия украинского командования как циничные и безответственные, отметив, что солдат отправляют на заведомо провальные миссии с целью получения политических дивидендов.

По словам депутата, действия Украины на курском направлении являлись больше политическим шагом, чем военной операцией, и предназначались для демонстрации перед западными партнерами. Однако эта авантюра, по мнению Шеремета, уже обернулась для многих украинских солдат трагедией.

«Командование ВСУ уготовило своим солдатам роль жертв», — добавил Шеремет.

По словам депутата, украинское командование равнодушно относится к личному составу ВСУ. Им ставят заведомо фатальные задачи. Погибших, считает Шеремет, нередко вносят в списке пропавших без вести, чтобы избежать выплат их семьям.

Депутат добавил, что планы Зеленского по «уничтожению украинского народа» должны быть остановлены.

Американские чиновники полагают, что Вооруженные силы Украины могут покинуть занятые ранее позиции в Курской области России в течение нескольких месяцев. В США опасаются, что такой исход серьезно ослабит переговорные позиции украинской стороны.